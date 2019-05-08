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Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik...

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. 'Çınar 101 Özel Birlik' adı verilen operasyonda, 2 kadın terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, Glock tabanca, 4 el bombası, 7 Kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 195 Kalaşnikof mermisi, 2 sırt çantası, el telsizi, ses kayıt cihazı ve radyo ele geçirildi.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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