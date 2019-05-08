Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ' LİSTEDE

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen 'Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu'nda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilen 2 kadın teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödüllü 'Gri' kategoride yer alan 'Agirin' kod adlı Hanım Çelik, olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün saat 23.00 sıralarında Mardin-Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen 'Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu'nda 2 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Agirin' kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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