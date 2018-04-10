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Nusaybin'de 1 PKK'lı teslim oldu; silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi bir kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Derik ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda yapılan arazi aramalarında, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 el bombası ve...

Nusaybin'de 1 PKK'lı teslim oldu; silah ve mühimmat ele geçirildi
MARDİN'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi bir kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Derik ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda yapılan arazi aramalarında, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinini Nusaybin ilçesi, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada ise 6 Nisan'da il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek maksadıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 6 el bombası, 127 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 440 bixi makinalı tüfeğine ait mühimmat ele geçirildiği de belirtildi.

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