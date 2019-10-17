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Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz, tutuklandı
MARDİN'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
GÜVENLİK 17.10.2019, 20:35
MARDİN'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ile belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ile belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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