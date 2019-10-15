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Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındı
MARDİN'in Nusaybin ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet...
GÜVENLİK 15.10.2019, 09:53
MARDİN'in Nusaybin ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen polis de Nusaybin Belediyesi ile 3 isme ait adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda Başkan Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ve Mehmet Emin Alkan evlerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binasındaki araması devam ediyor.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen polis de Nusaybin Belediyesi ile 3 isme ait adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda Başkan Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ve Mehmet Emin Alkan evlerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binasındaki araması devam ediyor.
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