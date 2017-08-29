Nurhak'ta çatışmada 2'si ölü 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YARALI TERÖRİST, CHP'Lİ AYGÜN'Ü DE KAÇIRMIŞ

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit etmesinin yanı sıra, CHP 24'üncü Dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü de kaçırdığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, 12 Ağustos 2012 tarihinde Ovacık'taki parti çalışmalarının ardından Tunceli'ye dönerken aracının önünü kesilerek alınkonulan ve 48 saat sonra serbest bırakılan Hüseyin Aygün'ün de PKK'lı terörist Gürbüz Topçu tarafından kaçırıldığını belirledi.