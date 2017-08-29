Nurhak'ta çatışmada 2'si ölü 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

VALİLİK: 2'Sİ ÖLÜ, 5 TERÖRSİT ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü, 1'i yaralı, 3 teröristin de yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Ağustos 2017 tarihinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında Nurhak ilçemiz kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ve 2 terörist sağ olarak silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle, teröristle mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir."