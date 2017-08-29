Nurhak'ta çatışmada 2'si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1'i de yaralandı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise Kahramanmaraş'taki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.