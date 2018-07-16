Nurdağı'nda, rokete ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu (2)

VALİLİK: UYDU YA DA ROKETİN MOTOR KISMI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz ile ilgili olarak Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında bulunan enkazın bir uydu veya rokete ait motor kısmı olabileceği belirtilerek şöyle denildi:

“Nurdağı ilçemiz Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre bulunan parçaların; bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.”

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, ()

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