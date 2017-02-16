Nurdağı'nda FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.

Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, mesleklerinden ihraç edilen ya da açığa alınan 13 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın kararı ardından harekete geçen polis, 10 şüpheliyi Nurdağı, 1 şüpheliyi Malatya ve 1 şüpheliyi de Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı. 1 kişinin yakalanamadığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının serbest bırakılırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Polislerin şüpheli 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.