Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Nostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde şehir içi minibüsçüler, belediyenin güzergahlarına nostaljik tren seferi koymasını protesto etmek amacıyla yol kapattı. Eyleme tepki gösteren Şarköy Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Altınok, protestocu minibüsçülerden...

Nostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattı
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde şehir içi minibüsçüler, belediyenin güzergahlarına nostaljik tren seferi koymasını protesto etmek amacıyla yol kapattı. Eyleme tepki gösteren Şarköy Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Altınok, protestocu minibüsçülerden şikayetçi olacaklarını söyledi.
Şarköy 106 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Necdet Düzgen ve bazı üyeler, yaz sezonu nedeniyle güzergahlarına belediye tarafından nostaljik tren seferleri konulmasını protesto ettiler. Düzgen ve beraberindeki kalabalık, trenin önünü keserek yolu trafiğe kapattı. Necdet Düzgen, burada yaptığı açıklamada, "Ekmek paramızın peşinde koşuyoruz. Biz minibüsçü arkadaşlar kış boyunca 10 ay boş gitti, geldi. Bu yolda mazot paralarını çıkaramadılar, çocuklarına evlerine ekmek parası götüremediler. Ama gelin görün ki, 'sosyal belediyeciyim' diyen Süleyman Altınok yazın iki ay nostaljik tren adı altında dolmuş yapıyor bu yolda. Bu yol bizim güzergahımız. Bu yolda tren istemiyoruz ve bu eylemlerimiz devam edecek. Yetkililere buradan sesleniyorum, gelsinler bizim derdimize çare olsunlar." dedi. Düzgen ve üyeler, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok'un soruna çözüm bulmasını, aksi takdirde yolu trafiğe açmayacaklarını söylediler. Eylem üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
BAŞKAN ALTINOK'TAN SERT TEPKİ
Kısa süre sonra minibüsçülerin yanına gelen ve duruma sinirlenen Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, yol kapatmanın çare olmayacağını söyledi. Altınok, "Kamu aracının önünü kesmek, yol kapatmak kanunen suç. İnsanların seyehat etme özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Şu an yaptığınız suç, suç işlediğinizin farkında mısınız? Sizin güzergahınız ayrı bizim güzergahımız ayrı. Ben mahkemeye vereceğim sizi" diye konuştu.
Eylem sırasında ise trende bulunanlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Polisin de araya girmesiyle minibüsçüler araçlarını çekerek, yolu trafiğe açtı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325