NKÜ eski rektörü Şimşek'in FETÖ davasında tanık eski başhekim dinlendi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) eski Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek'in FETÖ/PDY'den yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, 15 Temmuz'dan sonra üniversitedeki FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili yeteri kadar mücadele edilmediğini söyledi.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, YÖK tarafından görevden alınan Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'in yargılanmasına Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Osman Şimşek, avukatı ile birlikte katıldı.Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, 15 Temmuz'dan sonra üniversitedeki FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili yeteri kadar mücadele edilmediğini söyledi. Gültekin, Şimşek ile o dönemlerde birlikte çalıştığını ifade ederek, "15 Temmuz'dan sonra Osman Bey beni odasına çağırdı ve bana oluşturduğu 9 kişilik bir liste gösterdi. Bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olabileceğini söyleyerek benim de görüşümü aldı. Ben de listedeki kişilerin doğru olabileceğini Rektör Bey'e söyledim. Yapılan soruşturmalarda ise sadece 30 kişi hakkında işlem yapıldı. Diğer kişiler hakkında işlem yapılmadı. O dönem bazı kişilere uzaklaştırma yazıları gönderildi fakat daha sonra bu kararlar geri çekildi" dedi.Gültekin, Osman Şimşek'in rektör seçilmesinin ardından FETÖ'nün üniversite içerisindeki yapılanması hızlandığını belirterek, "Akademik kadrolara örgütle bağlantılı kişilerin yerleştirilmesine göz yumuldu. Ben de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ hakkında olumsuz ifade verdiğim için rektör tarafından görevden alındım. Rektör Bey darbe sürecinden sonraki süreci güzel yönetemedi" diye konuştu.Gültekin'in sözleri üzerine söz olan Osman Şimşek, 15 Temmuz süreci sonucu oluşturulan 90 kişilik listeyi genel sekreter ve rektör yardımcılarıyla birlikte hazırladıklarını söyledi. Şimşek, "Listeyi hazırladıktan sonra fakülte dekanlarına da teyit ettirdik. O listede de herkes kesin şüpheli değildi zaten. Bazı kişilerin karşısına artı, eksi ve soru işareti koymuştuk. Benim FETÖ'cüleri kollamam gibi bir durum söz konusu değil. Üniversiteye alım yaparken ihtiyaç gereği özel alıma çıkılır ve ona göre alım yapılırdı. Özellikle örgütle bağlantılı kişilerinde alındığı söylemi doğru değildir" diye konuştu.Duruşma savcısı, mütalaasında eksik evrakın tamamlanmasını ve adli kontrol tedbirlerinin devamını, davada isimleri tanık olarak geçen ancak duruşmaya iştirak etmeyen iki tanığın bir sonraki duruşmaya polis zoru ile getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı 17 Mart'a erteledi.