Nizip'te uyuşturucuya 4 tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan araçta bir miktar uyuşturucu ele yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolundaki otogar karşısında durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki K.Ö., C.D., D.C. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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