Nizip'te gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurularak, arama yapılan araçta, gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi. Sürücü A.Y., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nizip- Birecik yolunda, durumundan şüphelendikleri A.Y.'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, sürücü A.Y. de gözaltına alındı.



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