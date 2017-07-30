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Nizip'te 50 kilo esrara tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve içerisinde battaniyeye sarılı 50 kilo esrar ele geçirdiği otomobilin sürücüsü tutuklandı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Nizip'te 50 kilo esrara tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve içerisinde battaniyeye sarılı 50 kilo esrar ele geçirdiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturduğu uygulama noktasında Diyarbakır'dan gelen F.B. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili şüphelenerek durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajdaki battaniyelerin arasına gizlenen 50 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polisin gözaltına aldığı sürücü F.B. sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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