Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis tarafından durdurulup aranan araçta gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nizip otoban otoyol gişelerinde durumundan şüphelendikleri E.S. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı durdurup aradı. Yapılan aramada araçta gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücü E.S.'yi gözaltına aldı.



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