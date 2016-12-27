Nitelikli yağma ile zorla senet imzalatmaya 11 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, 'Nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma' suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4 gün önce, Biga'da nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştığı belirlenen bir gruba operasyon düzenledi. 11 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye yönelik bazı dokümanlar ile FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait kitap ve CD'ler ele geçirildiği belirtildi. Emniyette 4 gün süren ifadeleri ardından dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, 'Nitelikli yağma', 'suç örgütü kurma', 'gasp', 'zorla senet imzalatma' suçlarından tutuklandı.FOTOĞRAF