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Nişanlısıyla tartışan uzman onbaşı intihar etti

KÜTAHYA'da, Jandarma Uzman Onbaşı Çağlar U. (25), arkadaşının evinde nişanlısıyla yaşadığı tartışma sonrasında banyoda tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, saat 03.30 sıralarında Akkent Mahallesi'nde meydana...

Nişanlısıyla tartışan uzman onbaşı intihar etti
KÜTAHYA'da, Jandarma Uzman Onbaşı Çağlar U. (25), arkadaşının evinde nişanlısıyla yaşadığı tartışma sonrasında banyoda tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Çağlar U., Kütahya'ya gelen nişanlısı G.G.'yi, kız kardeşiyle yaşayan uzman çavuş arkadaşının evine misafir olarak bıraktı. Arkadaşı görevdeyken eve gelen Çağlar U., nişanlısı ile tartıştıktan sonra gittiği banyoda, tabancasını başına ateşledi. Ağır yaralanan Çağlar U. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çağlar U.,  burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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