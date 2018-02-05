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Nişanlısından ayrılan üniversiteli genç intihar etti

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Oğuzhan B. (24), evlerinin merdiven boşluğuna iple kendini asarak yaşamına son verdi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi...

Nişanlısından ayrılan üniversiteli genç intihar etti
İZMİR'in Kiraz ilçesinde, nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Oğuzhan B. (24), evlerinin merdiven boşluğuna iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Oğuzhan B., bugün saat 09.30 sıralarında, kadın el sanatları kursundan dönen annesi Semra B. tarafından evlerinin merdiven boşluğuna iple asılı halde, ölü bulundu. Annesinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Oğuzhan B.'nin intihar ettiğini belirledi. Oğuzhan B.'nin geçen yaz nişanlandığı anaokulu öğretmeni olan kız arkadaşının kendisinden ayrılması nedeniyle bunalıma girip, intihar ettiği ileri sürüldü. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Oğuzhan B.'nin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Oğlunun ölüm haberini yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından bugün müdür olarak görev yaptığı Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde alan Durmuş B., yıkıldı. Güçlükle ayakta durabilen acılı babayı meslektaşları teselli etmeye çalıştı.
Oğuzhan B.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldrıldı.
Kırgızistan'da üniversite öğrencisi olan ve tatil nedeniyle memleketinde bulunduğu öğrenilen Oğuzhan B.'nin intiharı ile ilgi soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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