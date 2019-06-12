Nişanlısı terk edince boğazını kesip, intihara kalkıştı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, nişanlısı terk edince falçata ile boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Suat B.'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, gelen sağlık ekipleri de hastaneye götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Suat B. iddiaya göre, otobüs terminalinde nişanlısı N.B. ile tartıştı. Tartışma sonrası nişanlısının terk ettiği Suat B., boğazını falçata ile keserek intihar girişiminde bulundu. Kanlar için yere düşen Suat B.,'yi görenler, yardıma koşup, ilk müdahalede bulundu. Bir kişi, Suat B.'nin boğazındaki kesiği önce eliyle ardından da bir bez yardımıyla kapatarak kan akışını durdurmaya çalıştı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat B., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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