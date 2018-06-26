Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()  BEYLİKDÜZÜ'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  Olay...

Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()  BEYLİKDÜZÜ'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Alışveriş yapmak için bankadan para çeken nişanlı çift otomobilleriyle bankaya yakın bir noktadaki börekçinin önünde durdu. Nişanlısı börekçiden içeri girerken kadın otomobil içerisine beklemeye başladı.  Bu sırada yüzünü kapişonuyla gizleyen kapkaççı otomobilin kapısını açarak kadının kucağında bulunan ve içerisinde yaklaşık 3 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Nişanlı çift kapkaççının bir süre peşinden koştu ancak kaçan hırsız izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325