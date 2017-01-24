Nişanlı çift, tartıştıkları 100 metrelik uçurumdan düşerek öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 32 yaşındaki Özgür Özakın ile aynı yaştaki nişanlısı Zeynep Nida Sözeri, uçurum kenarında tartıştıkları sırada 100 metre yükseklikten deniz kenarına düşerek öldü.Olay, saat 01.00 sıralarında Balı Mahallesi Köseağzı Mevkii'nde meydana geldi. Ereğli'de asansör bakım ve onarımı yapan Özgür Özakın ile Ankara'da özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida Sözer, konuşmak üzere ayrı araçlarla yanlarında bir arkadaşlarıyla birlikte Közeağzı Mevkii'ne geldi. Çift, iddiaya göre uçurum kenarında tartışmaya başladı. Bu arada dengesini kaybeden Özgür Özakın ve Zeynep Nida Sözeri, 100 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü. Çiftin yanında gelen arkadaşının çığlıkları üzerine çevrede bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada, Köseağzı piknik alanı işletmecisi Nazım Tıngaz yaptığı aramada genç çiftin cesetlerini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi.Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ardından Özakın ve Sözeri'nin cesetleri Ereğli Belediyesi'ne ait cenaze aracına konuldu. Acı haberi alarak gelen Özgür Özakın'ın ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Baba Metin Özakın, oğlunun konduğu tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Nişanlı çiftin cenazeleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Piknik alanı işletmecisi Nazım Tıngaz ise duyduğu bağırma sesi üzerine dışarı çıktığını belirterek şunları anlattı:"Bir bayan bağırıyordu yukarıdan. Hanıma söyledim. Dışarı çıktım. Baktım yukarıda iki tane ışık yanıyor. İki tane araba var. Bayana 'Bir şey mi var?' diye seslendim. 'Özgür' diye bağırıyordu. Bana 'Aşağılara bakar mısın?' dedi. Aşağıya bakarken arkadaşlara denk geldim. Polise haber verdim. Allah rahmet eylesin."Çiftin otomobillerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI