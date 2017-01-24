Nişanlı çift, tartıştıkları 100 metrelik uçurumdan düşerek öldü (3)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ereğli'de yaşayan Özgür Özakın'ın ailesi ve Ankara'da yaşayan Zeynep Nida Sözeri'nin ailesi, nişanlı çifti ayırmamak için Ereğli'de aynı mezarlıkta yan yana toprağa verilmesini istedi. Çiftin Bozhane Camisi'ndeki cenaze namazına Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da katıldı. Özgür Özakın'ın babası Metin Özakın ile Zeynep Nida Sözeri'nin yakınları taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı.

Özakın ve Sözeri'nin cenazeleri, ikindi üzeri kılınan cenaze namazlarından sonra şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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