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Nişan dönüşü korkunç kaza: 2'si çocuk, 5 kişi öldü (3)- Yeniden
ERZURUM'da, Umut Yasak'ın (23) kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, sürücü Yasak ile beraberindeki annesi, teyzesi ve 2 küçük kuzeni yaşamını yitirdi. Kız arkadaşıyla Gaziantep'te...
GÜVENLİK 09.09.2019, 13:20
ERZURUM'da, Umut Yasak'ın (23) kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, sürücü Yasak ile beraberindeki annesi, teyzesi ve 2 küçük kuzeni yaşamını yitirdi. Kız arkadaşıyla Gaziantep'te nişanlanan Umut Yasak'ın, yakınlarıyla birlikte memleketleri Artvin'e döndüğü öğrenildi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, annesi Birgül Yasak (43) ile beraberlerinde bulunan teyzesi Nurgül Öztürk (40) ve kuzenleri Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI
Kazada yaşamını yitiren sürücüsü Umut Yasak'ın, hafta sonu Gaziantep'te kız arkadaşıyla nişanlandığı öğrenildi. Umut Yasak'ın, annesi Birgül, teyzesi Nurgül, kuzenleri Salih ve Elif Öztürk ile birlikte Gaziantep'teki nişandan sonra, memleketleri Artvin'e dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Artvin'e gönderilecek.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, annesi Birgül Yasak (43) ile beraberlerinde bulunan teyzesi Nurgül Öztürk (40) ve kuzenleri Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI
Kazada yaşamını yitiren sürücüsü Umut Yasak'ın, hafta sonu Gaziantep'te kız arkadaşıyla nişanlandığı öğrenildi. Umut Yasak'ın, annesi Birgül, teyzesi Nurgül, kuzenleri Salih ve Elif Öztürk ile birlikte Gaziantep'teki nişandan sonra, memleketleri Artvin'e dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Artvin'e gönderilecek.
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