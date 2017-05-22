Niksar'da hayvan otlatma kavgası cinayetle sonuçlandı

TOKAT'ın Niksar İlçesi'nde 25 yaşındaki Derman Çakmak, hayvan otlatma yüzünden tartıştığı 44 yaşındaki Aytekin Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık Beldesi'nde meydana geldi. Şafak Mahallesi'nde oturan Derman Çakmak ve kardeşi 17 yaşındaki E.Ç. ile Aytekin Arslan arasında hayvan otlama yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Derman Çakmak, kavga sırasında kardeşine vurmasına öfkelendiği Aytekin Arslan'ı üzerindeki bıçağı çekip çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytekin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak öldü. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası E.Ç. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosiklet ile olay yerinden kaçan şüpheli Derman Çakmak'ın yakalanması için de çalışma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI