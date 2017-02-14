Nikahsız eşinin ölüm tehdidinden korkup intihar etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 21 yaşındaki Rojda Önder, iddiaya göre, ayrılmak istediğini söylediği nikahsız eşi 26 yaşındaki M.S.Ş'nin "Seni öldürürüm" tehdidi üzerine bunalıma girip kendini astı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi TOKİ Konutları B1 Blok'ta meydana geldi. Rojda Önder, 2 yıl önce ailesinin rızasıyla M.S.Ş. ile dini nikah kıydı. M.S.Ş. bir süre sonra bir suçtan cezaevine girince genç kadın ailesinin yanına döndü. Cezasının büyük bölümünü çeken M.S.Ş., denetimli serbestlikle Antalya Adliyesi'nde çalışmaya başladı.

AYRILACAĞINI SÖYLEYİNCE TEHDİT ALDI İDDİASI

Eşini görmeye giden Rojda Önder, ayrılmak istediğini, artık dayanamadığını söyledi. İddiaya göre M.S.Ş., “Ayrılırsan seni öldürürüm" diyerek, Rojda Önder'i tehdit etti. Eve gelip durumu ailesine anlatan Önder, ablası A.Ö.'ye korktuğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

İPTE ASILI BULDULAR

Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra odasına çekilen Önder'den uzun süre haber alamayan ablası merak etti. Odaya giren A.Ö., Önder'i iple tavana asılı halde buldu. 112 ekiplerine ve polise haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Rojda Önder'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önder'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

A.Ö., kardeşinin kocasının tehdidinden sonra korktuğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

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