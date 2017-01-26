Nikah günü nişanlısı ve annesini öldüren polise, 50 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da nikah yapılacağı gün, nişanlısı 42 yaşındaki Sevda Uysal ile annesi 75 yaşındaki Ayşe Şahin'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis memuru 42 yaşındaki Abbas Usta'nın yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti Abbas Usta'ya, Sevda Uysal ve annesini öldürdüğü için 25'erden 50 yıl, duruşmada Ayşe Şahin'i öldürmekle suçladığı Tamer U.'ya iftira attığı gerekçesiyle de 10 ay olmak üzere toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Bursa'da 2015 yılının haziran ayında meydana gelen olayda, Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü emrinde çalışan ve Bursa Valiliği binasında görevli olan polis memuru Abbas Usta, kendisi gibi eşinden boşanan sigara ve nargile tütünü satan Sevda Uysal ile evlilik kararı aldı. İddiaya göre çift nikah yapacağı gün kıskançlık yüzünden tartıştı. Evleneceği kadının Ortabağlar Mahallesi 6'ncı Çelik Sokak'ta bulunan işyerine giden Usta, bir kez daha tartıştığı Sevda Uysal ile yanında bulunan annesi Ayşe Şahin'i tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Olay sonrası teslim olan Usta tutuklandı.

'CEZAEVİNDEN TEHDİT MEKTUBU' İDDİASI

Hakkında 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Abbas Usta savunmasında, Sevda Uysal ile o gün nikah yapacaklarını, işlemlerin gerçekleşmesine kısa süre kala Uysal'ın, "Benim işyerine acilen gitmem gerekiyor. Yapmam gereken önemli bir iş var. Hemen döneceğim" diyerek yanından ayrıldığını fakat dönmediğini söyledi. Cep telefonu ile ulaşamadığı Sevda Uysal'ın işyerine gittiğini belirten Abbas Usta şunları anlattı:

"Sevda'nın yanında annesi ve aralarında ilişki olduğunu bildiğim Tamer U. vardı. Sevda daha önce yanında bulunması için kendisine verdiğim tabancayı Tamer'e uzatıp, 'Onu öldür hepimiz kurtulalım' dedi. Bu sırada arbede yaşandı. Sevda'ya ben ateş ettim. Annesini ise Tamer öldürdü. Daha sonra Tamer bana cezaevine imzalı mektup gönderdi. İfademi değiştirip, onun olay ile hiç bir ilişkisinin olmadığını söylememi istedi. Teklifini kabul etmemem halinde çocuklarımı öldüreceğini belirti. Onun gönderdiği mektubu ise mahkemenize sundum."

İYİ HAL İNİDİRİMİ

Abbas Usta'nın karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Abbas Usta. "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra Abbas Usta'ya, öldürdüğü iki kişi için önce ayrı ayrı ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti bu cezaları 25'er yıla indirdi. Mahkeme ayrıca Tamer U.'ya iftira attığı gerekçesiyle iftiraf suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası alan Abbas Usta tekrar cezaevine götürüldü.

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