Niğde’nin sözde 'il imamı'na 6 yıl hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2018 yılında yakalanan ve tutuklu yargılanan örgütün sözde 'il imamı' olduğu öne sürülen Celal Afşar’ın Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Afşar'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2018 yılında yakalanan ve tutuklu yargılanan örgütün sözde 'il imamı' olduğu öne sürülen Celal Afşar’ın Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Afşar'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.