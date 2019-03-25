Niğde’de sobadan 4’ü çocuk 8 kişi zehirlendi

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de yaşanan soba zehirlenmelerinde 4’ü çocuk 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Niğde’de gece etkili olan rüzgar nedeniyle soba zehirlenmeleri meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zülbiye A. (32), Ganime K. (27), Ravza A. (9), 3 aylık Muhammed A., Münüsü Ö. (74), Hatice Ö. (33), Aleyna D. (11) ve Melih Ö. (5) yakınları tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de yaşanan soba zehirlenmelerinde 4’ü çocuk 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.