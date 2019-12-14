Niğde’de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. ise çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.