Niğde'de servisler çarpıştı: 8'i öğrenci 11 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, okul ve işçi servisinin çarpışması sonucu, 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yoldaki buzlanma nedeniyle Durmuş Erkan (42) yönetimindeki okul servisi, Emre Erol (22) yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. Kazada şoförler Emre Erol, Durmuş Erkan, işçi Sadık Yedier (35) ile birlikte öğrenciler Habip Keser(16), Abdullah Akça (17), Çağlar Ayatar (16), Rabia Çelik (15), İnayet Aslan(15), Ayşe Avcu(16), Zeynep Altıparmak (17), Şevval Altıparmak (16) yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Niğde Devlet ve Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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