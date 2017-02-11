Niğde’de kaza: 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Niğde-Bor karayolunda meydana geldi. 33 yaşındaki Serdar Özçelik yönetimindeki 51 KK 956 yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yol kenarına park eden 38 NE 946 plakalı araca çarptı. Kazada, Serdar Özçelik ile yanındaki 37 yaşındaki Cuma Arı yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından alev alan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki yaralı, ambulansla Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü.

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