Niğde’de kaçak sigaradan 2 kişi tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de gümrük kaçağı sigara ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolunda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 20 bin 800 paket bandrolsüz makaron, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 530 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.E. ve S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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