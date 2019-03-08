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Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 2 tutuklama

NİĞDE’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Gümüşler Kasabası Yeni Gümüş Mahallesi’nde...

Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 2 tutuklama
NİĞDE’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Gümüşler Kasabası Yeni Gümüş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grip arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle S.Y., S.Y. ve A.E. yaralandı. Olayın ardından İ. E., A.E. ve M.E. kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Jandarma, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla İ. E., A.E. ve M.E kısa sürede yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli çap ve miktarda fişek ile oluklu bıçak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. E. ve A. E. tutuklanırken, M.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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