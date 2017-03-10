Niğde’de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM ekipleri tarafından 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda çeşitli meslek guruplarından 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler , sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.