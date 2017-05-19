Niğde’de DEAŞ üyesi tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 30 yaşındaki Tahsin Kaya, tutuklandı.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın safında olduğu öne sürülen Tahsin Kaya'nın Niğde'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Burç Köyü'nde yaşan ailesinin yanına geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Kaya, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 30 yaşındaki Tahsin Kaya, tutuklandı.