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Niğde’de 800 gram metafetamin ele geçirildi
NİĞDE’de narkotik ekipleri, bir araçtan 800 gram metafetamin ele geçirdi. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında...
GÜVENLİK 08.12.2019, 20:43
NİĞDE’de narkotik ekipleri, bir araçtan 800 gram metafetamin ele geçirdi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 04 AJ 309 plakalı aracı durdu. Araç içerisinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrazak K. ve İbrahim M., gözaltına alındı. Abdurrazak K.’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 04 AJ 309 plakalı aracı durdu. Araç içerisinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrazak K. ve İbrahim M., gözaltına alındı. Abdurrazak K.’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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