Niğde’de 6 kişi sobadan zehirlendi

Uğur MART/NİĞDE, () - NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3’ü çocuk 6 kişi zehirlendi.
Kentte gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandı. Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi, Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, lodoslu ve fırtınalı havalarda sobanın yatmadan önce mutlaka söndürülmesi gerektiği konusunda uyardı.
Uğur MART/NİĞDE, () - NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3’ü çocuk 6 kişi zehirlendi.