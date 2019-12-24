Niğde’de 4’ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

NİĞDE’de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4’ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.​Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.