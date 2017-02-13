Niğde’de 3 günde 2 intihar

Ali KADI/ NİĞDE, ()-NİĞDE’de son 3 günde 2 kişi intihar etti.

Çayır Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bilgisayar dükkanını bu sabah açan görevliler, işyeri sahibinin babası 64 yaşındaki Aytekin Karahan'ın tavana bağladığı iple intihar ettiğini görünce polise haber verdi.

İlhanlı Mahallesi'nde ise 33 yaşındaki Gökhan Aldanmaz cumartesi günü otomobil içerisinde başından tabanca ile yaralanmış halde bulundu. Ambulans ile Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aldanmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aldanmaz’ın tekrar barışma isteğine eski eşinin olumsuz yanıt vermesi üzerine tabanca ile başına ateş ettiği ileri sürüldü.



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