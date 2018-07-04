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Niğde’de 200 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Ali KADI/BOR (Niğde), () - NİĞDE’nin Bor ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 200 dönüm tarla kül oldu Yangın, dün saat 22.00 sıralarında, Bayat Mahallesi'ndeki 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı....

Niğde’de 200 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Ali KADI/BOR (Niğde), () - NİĞDE’nin Bor ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 200 dönüm tarla kül oldu
Yangın, dün saat 22.00 sıralarında, Bayat Mahallesi'ndeki 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın yerine Niğde-Bor ve Ulukışla'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkartıldığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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