Niğde’de 13 eski polis FETÖ'den tutuklandı

NİĞDE, ()-NİĞDE merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 eski polisten 13'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 20 polisin sorgusu tamamlandı. 20 eski polis, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 eski polis ise tekrar sorgulanmak için Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.