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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
GÜVENLİK 17.01.2020, 12:27
NİĞDE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli'den 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Ocak'ta örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve muvazzaf asker F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Ocak'ta örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve muvazzaf asker F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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