Niğde merkezli defineci operasyonu: 5 gözaltı

NİĞDE merkezli 3 ilde izinsiz kazı yapıp, define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, izinsiz kazı yapıp, define arayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli, Nevşehir ve Kayseri'de düzenlenen, 'Hilti' adı verilen operasyonda, İ.S., F.B., S.Ö., A.S., ve H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, kazı yapmaya yarayan iş aletleri, metal dedektörü, elle çizilen kroki, cam kavanoz içerisinde cıva olduğu değerlendirilen madde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka, vazo ve 4 sikke ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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