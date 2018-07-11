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Niğde merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Niğde İl Emniyet Müdürlüğü...

Niğde merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı
NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Kayseri bağlantılı 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen 17 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 300 gram eroin, 600 gram esrar, 200 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Adliye'ye sevk edildi. 17 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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