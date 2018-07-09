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Niğde merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Kayseri bağlantılı...

Niğde merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Kayseri bağlantılı 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon dü zenledi. Operasyonda adresleri belirlenen 17 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 300 gram eroin, 600 gram esrar, 200 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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