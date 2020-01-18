Niğde'de zincirleme kaza 4 ölü 11 yaralı
NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölenlerden 2'sinin kaza nedeniyle araçlarından indikten sonra başka araçların çarpması, 1'inin de üzerine gelen bir araçtan kaçmak isterken viyadükten düşüp öldüğü ortaya çıktı. 11 yaralının tedavileri ise sürüyor.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Niğde- Adana Otoyolu Çeleme Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin kontrolünden çıkan çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Yaklaşık 20 aracın birbirine girdiği kazadan sonra araçlarından inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar'a kontrolden çıkan 2 araç çarptı. Ferdi Boran ise üzerine gelen bir başka araçtan kaçmak isterken Çeleme Deresi Viyadüğü'nden düştü. Darakçı, Başar ve Boran olay yerinde hayatlarını kaybetti. 12 yaralıdan Ahmet Öge de kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otoyol trafiğinin yaklaşık 3 saat kapanmasına neden olan zincirleme kazada yaralanan 11 kişinin
tedavileri ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016