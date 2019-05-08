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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube ekipleri Niğde merkezli, Adana ve Sivas’ta uyuşturucu...

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube ekipleri Niğde merkezli, Adana ve Sivas’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 11,77 gram eroin, 56,47 gram esrar ve eroin kalıntısı olduğu tespit edilen kağıt parçaları ve folyolar ele geçirildi. 28 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, 6 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.  Mahkeme tarafından tutuklanan 6 şüpheli Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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