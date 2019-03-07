Niğde'de sobadan zehirlenen 13 yaşındaki Muhammed öldü

NİĞDE’de sobadan sızan korbonmonoksit gazından zehirlenen Muhammed Sarıtaş (13), hayatını kaybetti. 3 beldede karbonmonoksit gazından zehirlenen 4’ü çocuk toplam 8 kişi ise tedavi altına alındı.

Niğde'de etkili olan şiddetli rüzgar, karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. Merkeze bağlı Kiledere beldesinde Gülşen Tereci (31), Büşra Tereci (5), Gül Mecburiye Tereci (13), Buğlem Tereci (1), Edikli beldesinde Muhammed Sarıtaş (13), Ayşegül Sarıtaş (15), Ayşe Sarıtaş (68), Değirmenli beldesinde de Yalçın Arısoy (32) ve Nazife Arısoy (20), sobadan sızan korbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 beldede zehirlenen 5'i çocuk 9 kişi, yakınlarının ihbarları üzerine ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Muhammed Sarıtaş hayatını kaybetti. 4'ü çocuk 8 kişi ise tedaviye alındı.