Niğde'de sahte altın ile dolandırıcılık yapan Suriyeli yakalandı

NİĞDE'de kendi vatandaşlarını, sahte altın satarak dolandıran Suriyeli 1 kişi, yakalandı.İddiaya göre, Suriyeli Ahmet Omar'ı telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, ellerinde altın olduğunu, Türk polislerinden korktuklarını, bu nedenle uygun fiyatta kendisine satabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Omar, Suriye'den Niğde'ye geldi. Pazarlık yaptığı şüpheliden, 10 bin dolar karşılığında 50 altın bilezik aldı. Ardından da satmak için kuyumcuya gitti. Burada ise altınların sahte olduğunu öğrendi. Ahmet Omar'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, Suriye uyruklu şüpheli Jabır Muhammed'i gözaltına aldı.Şüphelinin evinde yapılan aramada sahte 4 bilezik, sahte 3 yüzük ve sahte altın yapımında kullanılan 1 kilogram toz ele geçirildi. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.